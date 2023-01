Waalwijk-Go Ahead Eagles rinviata | cosa succede con le scommesse?

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’anticipo di Eredivisie tra programma nella serata di sabato 21 gennaio, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Una partita che non può essere considerata di cartello, ma che potrebbe essere molto importante per gli scommettitori: adessoaccade? Se la gara dovesse essere recuperata nelle prossime 48-72 ore la quota resterebbe valida per tutte le, mentre se dovesse essere recuperata tre giorni dopo la data iniziale, verrebbe annullata da tutte le giocate. Al momento la lega olandese non ha ancora comunicato nulla in merito alla gara trae Go, ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare degli aggiornamenti. SportFace.