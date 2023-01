Volley | De Giorgi e Mazzanti proseguono l’avventura in azzurro | entrambi confermati ct

(Di sabato 21 gennaio 2023) La FIPAV, al termine del Consiglio Federale svoltosi al Rome Marriott Park Hotel, ha deciso di confermare Ferdinando Dee Davidealla guida delle Nazionali maggiori di pallavolo. La riunione si è aperta con gli aggiornamenti sull’istruttoria portata avanti dall’AGCM e degli ultimi aggiornamenti in vista dell’assemblea che dopo la verifica poteri si aprirà ufficialmente nella mattinata di domani. Durante il Consiglio sono stati definiti i componenti degli staff delle Nazionali italiane diin vista della stagione 2023. De, dopo i successi all’Europeo e al Mondiale, continuerà ad allenare Giannelli e compagni, mentreproseguirà il proprio percorso con le ragazze. Nelle prossime settimane la Federazione scenderà in campo per sostenere l’appello inviato da Mauro ...

Il Foglio

... direttore generale di Prometeon che ha organizzato la serata chiacchierando attorno alle 'Generazioni di fenomeni' del. Basta per capire perché Ferdinando Deera soprannominato la ...Ma il passato è passato, oggi, considerando la superficie e la condizione, oltre l'occasione ... Cressy è l'unico giocatore in tour a giocare ancora di serve and, attaccando la rete a ogni ... Fefè De Giorgi racconta come ha trasformato l’Italia del volley E' stato troppo facile per i concorrenti scoprire il lavoro del ct azzurro dei campioni del mondo della nazionale maschile Ferdinando De Giorgi, tra i personaggi presenti alla puntata del 20 gennaio 2 ...Domani, domenica 22 gennaio, dalle 15:00 alle 19:30, presso il centro sportivo San Giorgio Bigarello di Mantova, si terrà un evento speciale. La manifestazione, a partecipazione ...