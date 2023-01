Volano schiaffi veri in studio | choc per Maria De Filippi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nuova tronista a Uomini e Donne: si chiama Nicole ed è stata presentata durante la registrazione del 20 gennaio. Si tratta di una ragazza romana di 29 anni a cui piacciono gli sport pericolosi e le auto. La sua famiglia la chiama la "maschiaccia" di casa. Nicole ha spiegato di non volere al suo fianco persone bugiarde, presuntuose e maleducate. La nuova tronista è un'Account Manager di un'azienda informatica e Social Marketing di un ristorante di Roma. Stando alle anticipazioni della registrazione, pare che durante la puntata non ci sia stata nessuna scelta per i tronisti. Federico Nicotera si sarebbe seduto al centro dellocon Alice Barisciani, che nella passata registrazione era andata via piangendo. Ha portato in esterna solo Carola Carpinelli, la quale si è presentata “fuori lavoro all'aeroporto” alle 5 del mattino e con cui è scattato il bacio. ...

Uomini e Donne, le anticipazioni della registrazione del 20 gennaio Nella nuova registrazione ancora tensioni, ancora per Federico Nicotera; arriva Nicole e un cavaliere si becca una sberla in studio ...