Volano schiaffi tra gli over di Uomini e Donne | cavaliere malmenato | ”Coglion*”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il tronodiriserva sempre delle grandi sorprese, come conferma la registrazione di ieri. Lorenzo Pugnaloni nel suo profilo Instagramclassicoe, presente in studio, ha raccontato che sono volati stracci tra il parterre più anziano del programma di Maria De Filippi. Scopriamo che cosa è successo. Potrebbe interessarti: Come partecipare ae addii aNel tronodi, la sempre presente Gemma Galgani non trova pace. In questa puntata si è beccata un sonoro due di picche dalAlessandro, che ha deciso di chiudere con lei. Tina ...

Novella 2000

Schiaffo alla laicità dello Stato, Stato etico,parole grosse, forse poco metabolizzate, da ... Beh, dilo Stato, laico e no, ne prende molti: per dirne uno " lungo trent'anni e finito ...A quel punto scoppia una rissa :calci , pugni e, mentre gli altri clienti presenti per festeggiare Capodanno restano allibiti. Vista l'escalation di violenza, la proprietaria del ... Uomini e Donne, le anticipazioni della registrazione del 20 gennaio Nella nuova registrazione ancora tensioni, ancora per Federico Nicotera; arriva Nicole e un cavaliere si becca una sberla in studio ...L'aggressione nel corso di una delle ultime sedute del 2022 dell'esecutivo di Vittorio Civitillo che, finora, non ha preso alcun provvedimento ...