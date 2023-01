Vodafone | l’ultima offerta è imperdibile | 70 gb e non solo a meno di 8 euro

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’operatore torna ad essere uno dei più convenienti:ribassa i prezzi e lancia un’incredibile per la telefonia mobiletorna ad essere uno degli operatori più convenienti nel campo della telefonia mobile in questo mese di gennaio e nel 2023. Il provider francese vuole rilanciare la sua sfida ad Iliad e ad altri gestori che in questi anni si sono fatti spazio con offerte molto più convenienti. È così che adessovuole battere la concorrenza rimettendo in campo una delle migliori tariffe per i clienti, ossia la Special 70 Giga.l’– ilovetradingIn quest’anno vedremo diversi prezzi cambiare per quanto riguarda le offerte della telefonia mobile, la maggior parte subiranno dei rincari per via dell’aumento ...