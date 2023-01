Vitoria Guimaraes-Porto sabato 21 gennaio 2023 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Dragoni all’inseguimento del Benfica

Leggi su infobetting

(Di sabato 21 gennaio 2023) Non c’è più molto spazio per passi falsi o errori per il: ihanno già esaurito i bonus, d’ora in poi devono sbagliare davvero pochissimo se vogliono sperare di avvicinare nuovamente il. Al momento, i campioni digallo in carica sono al terzo posto, hanno 36 punti, uno in meno del Braga InfoBetting: Scommesse Sportive e