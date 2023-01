Sky Tg24

Undi 35 anni che lavorava in una struttura sanitaria specializzata in disturbi alimentari della provincia di, è stato raggiunto dalla misura cautelare interdittiva della durata di ...Undi 35 anni che lavorava in una struttura sanitaria specializzata in disturbi alimentari della provincia di, è stato raggiunto dalla misura cautelare interdittiva della durata di ... Viterbo, infermiere abusava di pazienti: disposta misura cautelare Indagato un infermiere di 35 anni, che lavora in una clinica specializzata in disturbi alimentari in provincia di Viterbo: è accusato di avere approfittato delle pazienti ...Il provvedimento, emesso dal gip presso il tribunale di Viterbo su richiesta della procura della repubblica viterbese che coordina le indagini, è scaturito dagli accertamenti svolti dagli uomini della ...