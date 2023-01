Vite al limite | stasera la storia di Lacey Buckingham

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il giorno 14 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna completamente refrattaria ad ogni cambiamento. E vi anticipiamo che ci sarà anche una scena madre con un litigio epocale tra lei e la sorella Sharon del suo convivente Ricky durante il viaggio verso Houston, e che le cose finiranno davvero male, al punto che la abbandoneranno in autostrada.al, la protagonista, ha 36 anni, vive a Kennewick, Washington, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i 6-7 mesi della cura con il ...

