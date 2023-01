Visite e Firma in Arrivo | Come Prepararsi

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il destino di Kvara in bilico sul derby Domani la Salernitana si prepara a sfidare il Napoli in una partita che sarà decisiva per il destino di Kvara. Il grande dubbio è se il georgiano sarà in grado di scendere in campo o meno. La sindrome influenzale che lo ha colpito lo scorso martedì gli ha impedito di giocare contro la Cremonese e di allenarsi con la squadra nei giorni seguenti. Oggi verrà valutato e solo allora sapremo se la sua presenza sarà possibile. Nel caso in cui non riuscisse a recuperare, Elmas è pronto a prendere il suo posto, avanti nelle gerarchie rispetto a Raspadori. Ritorno dei titolari L’allenatore Spalletti tornerà a puntare sui titolarissimi. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui saranno schierati davanti a lui, a centrocampo Lobotka e Anguissa con Zielinski e in attacco Osimhen sarà l’unica certezza, con Lozano e Politano che si contenderanno il posto ...