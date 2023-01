Videogiochi | addio Play Station 4 | le motivazioni

(Di sabato 21 gennaio 2023)4: con l’avvento della 5, l’ormai vecchia generazione della console sta per andare definitivamente in soffitta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La 5 sta ormai prendendo il sopravvento e gli affezionati giocatori sono ormai pronti al grande salto verso una qualità ancora migliore e decisamente performante in tutto e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Spaziogames.it

Alcune ore fa, con sorpresa di nessuno Crystal Dynamics ha comunicato ufficialmente l'a Marvel's Avengers , la cui fanbase è ora furiosa per la fine del supporto al gioco. Il ...di...Quello di Hastings, piuttosto, sembra il classico " lungo": già da due anni e mezzo , come ... anche grazie ad una sempre più robusta sezione diper smartphone (al momento sono circa ... Addio, Marvel's Avengers: annunciata la fine per quest'anno [Agg.] Intervista al tre volte campione olimpico, a Cortina per la Coppa del mondo: "Shiffrin ha una marcia in più, Goggia era bella carica e ha voluto ...Activsion e Infinity Ward hanno pubblicato una nuova patch volta alla risoluzione dei bug di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.