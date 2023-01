Video Nba highlights | Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 122 - 121

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella gara della notte Nba, i Lossuperano per 122 - 121 i. Decisivo un recuperi di Schröder a meno di 8 secondi dalla ...

La Gazzetta dello Sport

Nella gara della notte, i Los Angeles Lakers superano per 122 - 121 i Memphis Grizzlies. Decisivo un recuperi di Schröder a meno di 8 secondi dalla ...Nove partite nella nottedel 21 gennaio 2023: Orlando Magic - New Orleans Pelicans 123 - 110, Atlanta Hawks - New York Knicks 139 - 124, ... Video Nba highlights: le partite della notte del 21 gennaio 2023 Uno stiramento del polpaccio destro rimediato nella partita con i Wizards dello scorso 28 novembre e una risonanza magnetica interpretata dalla stampa troppo favorevolmente avevano messo a ...Ecco tutti i risultati della notte del 20 gennaio di regular season NBA 2022/23. Vincono le due di LA, bene Hawks, Kings, Mavs, Nuggets e Warriors.