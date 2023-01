VIDEO Giorgi-Bencic 0-2 | Australian Open 2023 | highlights e sintesi L’azzurra si ferma al terzo turno

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è interrotta all’avventura di Camilaagli, che nella notte italiana ha affrontato la svizzera Belinda(numero 10 della classifica WTA), non ha potuto evitare la sconfitta e la conseguente eliminazione dal primo Slam stagionale. Dopo un primo set a senso unico, concluso a favore dell’elvetica con il punteggio di 6-2,inizia con difficoltà il secondo concedendo il break all’avversaria, salvo poi reagire conquistando il contro-break e riportando il risultato in parità; in un’altalena di emozioni, però,cede nuovamente il servizio algame del secondo set.resta in partita fino al 5-4 per ...

