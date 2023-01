OA Sport

... valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di, in cui una fantastica Dorothea Wierer ha ... Ecco ildei momenti salienti della sprinti femminile di Anterselva.... dalla politica allo sport, con un occhio di riguardo per la fotografia e i. Sono appassionato di tecnologia, musica, grigliate e basket americano. Tag:, samuela comola VIDEO Biathlon, Lisa Vittozzi firma la rimonta: seconda nell'inseguimento di Anterselva. Wierer 7a, highlights e sintesi Lisa Vittozzi ha conquistato uno splendido secondo posto nell’inseguimento di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurra è stata magistrale sulle nevi altoatesine: partita ...Gara perfetta della sappadina che non sbaglia al poligono e recupera 11 posizioni rispetto alla partenza. Per Vittozzi è il sesto podio individuale in stagione. Vittoria alla tedesca Herrmann-Wick, te ...