Victoria De Angelis e le nozze de I Maneskin | il bacio che ha scatenato il gossip Flirt segreto tra loro due? La verità – FOTO

Corriere TV

...state recentemente negli studi di via Tuscolana per la seconda serie di The Old Guard di... diretto da Edoardo Dee girato in un sottomarino d'acciaio a grandezza naturale.Insieme a lui erano infatti presenti il cantante Damiano David , la bassistaDee il chitarrista Thomas Raggi , mentre il batterista Ethan Torchio era a casa ammalato. Damiano ha ... Maneskin, ecco i video di Victoria De Angelis per festeggiare il compleanno di Thomas Raggi La band si racconta in una lunga intervista pubblicata nell'inserto culturale del Guardian. "L’Italia è un Paese molto conservatore e le ...Il Festival di Sanremo chiama, e i [Måneskin](https://www.vanityfair.it/topic/maneskin) rispondono. Per il terzo anno consecutivo, la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis… Leggi ...