Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, E SU VIA GIACOMO MATTEOTTI: NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CENTRO ABITATO DI MONTEROTONDO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA CODE TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INFINE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, ...