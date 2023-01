Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 18:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRAVE INCIDENTE OCCORSO SULLA NEPESINA AL KM 13 CIRCA, CHE PROVOCA RALLENTAMENTI ALLA. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, E SU VIA GIACOMO MATTEOTTI: NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CENTRO ABITATO DI MONTEROTONDO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA CODE TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INFINE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio ...

Le novità per vianon finiscono qui. A breve partiranno i lavori di restauro conservativo ... garantirà il passaggio dei veicoli autorizzati e dei pedoni, senza incidere sulla. Così come ...... "porte di accesso" per evidenziare la discontinuità traprincipale e gli ambiti locali;...il progetto può essere attuato rispettando i vincoli di una mobilità complessa come quella di. ... Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 16:30 ...