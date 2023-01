Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL METEO, RICORDIAMO CHE PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO NEVICATE AL DI SOPRA DEI 400 METRI E PRECIPITAZIONI SPARSE SPECIE SUI SETTORI MERIDIONALI; PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INFINE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL ...