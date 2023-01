Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL METEO, RICORDIAMO CHE PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO NEVICATE AL DI SOPRA DEI 400 METRI E PRECIPITAZIONI SPARSE SPECIE SUI SETTORI MERIDIONALI; PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; SEMPRE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, SONO STATE INOLTRE SOSPESE LE CORSE NAVE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30 DI OGGI 21 GENNAIO. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME ...

