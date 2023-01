Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO; IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 18 E IL KM 21; SEMPRE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, SONO STATE INOLTRE SOSPESE LE CORSE NAVE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI PONZA-FORMIA DELLE ORE 15 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30 DI OGGI 21 GENNAIO. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA ...

