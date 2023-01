Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA, RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO; IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 18 E IL KM 21; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È ...

