Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; E A SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO; IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 18 E IL KM 21; E SEMPRE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, SONO STATE SOSPESE LE CORSE NAVE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI PONZA-FORMIA DELLE ORE 15 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30 DI OGGI 21 ...