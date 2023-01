Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA, UN INVITO ALLA PRUDENZA QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; E PASSIAMO ALL’ALLERTA METEO DELLA, RICORDIAMO CHE PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO NEVICATE SPARSE AL DI SOPRA DEI 400 METRI SPECIE SUI SETTORI MERIDIONALI, E LOCALMENTE FINO A 200-300 METRI; ALLERTA GIALLA ESTESA ALL’APPENNINO DI RIETI, ANIENE E BACINO DEL LIRI; E PROPRIO A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE, IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA ...