Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023)DEL 21 GENNAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL METEO, RICORDIAMO CHE PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO NEVICATE AL DI SOPRA DEI 400 METRI E PRECIPITAZIONI SPARSE SPECIE SUI SETTORI MERIDIONALI; PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO CHIUSA LA REGIONALE FORXA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ...

