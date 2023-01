VESPA E LA STRISCIA POST TG1 | “RAI SQUILIBRATA A SINISTRA | RIEQUILIBRIO CON COMPETENTI”

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 21 gennaio 2023) Brunosarebbe ad un passo dal condurre una nuovainformativa su Rai1, in coda al Tg1 delle 20. “Rai, riequilibro con”, queste le parole profetiche in una recente intervista al conduttore di Porta di Porta. Sì, no, forse. Sono mesi che si susseguono le voci e numerose fumate, finora grigie se non nere su questi 5 minuti quotidiani sulla scia del glorioso Fatto di Enzo Biagi. Ora pare che il grigio stia più tendendo al bianco. Ma è proprio necessaria unaconsu Rai1? Porta a Porta, in onda ininterrottamente dal 1996, era un riferimento tra la politica – “terza Camera del Parlamento” è stato ribattezzato – e la cronaca nera con il ricorso ai plastici che cambiò il modo di raccontare i celebri delitti, a ...