Verso Fiorentina-Torino | i convocati di Juric

Torino Granata

Per cui, alla luce degli eventi, la corsail quarto posto e la qualificazione alla prossima ... Atalanta, Roma, Udinese, Torino eequivalare allo scalare una parete liscia sotto la ...Il presente, però, è la sfida di campionato contro la: il Toro non vince da quattro gare ... ma non parlo di Ilic perché sarebbe poco rispettosoil Verona" la chiosa del tecnico sulle ... Verso Fiorentina-Toro: possibile sorpresa in attacco per Juric Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo alla vigilia della partita contro lo Spezia. Tutto normale, dunque, nonostante l’esclusione dalla lista dei convocati. Ieri ...Potrebbe esserci un inserimento a sorpresa nell'undici titolare del Torino che questa sera affronterà la Fiorentina al Franchi. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com infatti, ...