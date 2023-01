Verona | Lazovic | «Manca concretezza | dobbiamo sbloccarci»

TUTTO mercato WEB

Tutto pronto al Bentegodi per l'anticipo delle 15 del sabato, il primo del 19° e ultimo turno del girone d'andata di Serie A frae Lecce . Zaffaroni punta tutto su Djuric, supportato dae Lasagna. Baroni conferma invece i titolari del pari contro il Milan, tranne Pezzella rimpiazzato da Gallo. Formazioni ...HELLAS(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig;, Lasagna; Djuric. LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, ... Hellas Verona-Lecce, Lazovic: "Manca concretezza davanti, dobbiamo sbloccarci" LIVE! VERONA-LECCE, il tabellino Verona, stadio "Bentegodi" sabato 21 gennaio 2023, ore 15 Serie A 2022/23, giornata 19 VERONA-LECCE RETI: --- IN ...Hellas Verona-Lecce, andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match del Bentegodi. Gialloblù e giallorossi si sfidano in un match chiave in ottica salvezza.