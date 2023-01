Verona | Dawidowicz costretto al cambio contro il Lecce

(Di sabato 21 gennaio 2023) Pawe?è statoad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo diAl 28? del primo tempo della sfida tra Hellas, valida per la 19esima giornata di Serie A, Pawe?è statoad abbandonare il terreno di gioco. Il difensore centrale polacco ha infatti accusato un problema muscolare. Immediato il, con Gianluca Magnani che ha preso il posto del suo compagno per il resto della gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

numero-diez.com

...moviola di- Lecce, che apre la 19esima giornata di campionato: Arbitro : La Penna Assistenti : Dei Giudici - Rossi Quarto uomo : Ferrieri Caputi VAR : Doveri AVAR : Manganiello 23'...FORMAZIONI UFFICIALI- LECCEVERONA (3 - 4 - 1 - 2): Montipò;, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Lasagna, Djuric. LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, ... Guai per l'Hellas Verona: contro il Lecce esce Dawidowicz per ... Il difensore polacco salterà la partita contro i bianconeri Al 23’ di Verona-Lecce, il difensore Pawel Dawidowicz è stato ammonito per un fallo su Di Francesco. Il polacco era diffidato e salterà quin ...Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Lecce, gara d'apertura della 19ª giornata di Serie A: HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, ...