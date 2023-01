Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 21 gennaio 2023

Tv Sorrisi e Canzoni

... Giovanna Civitillo chi è oggi, è lei stessa a raccontarlo in un'intervista rilasciata a...anni non abbiano arrecato danno alla sua bellezza, ancora oggi in grado di farci provare quella ...Occhi e orecchie dei curiosi attendono pazientemente la puntata di sabato diper scoprire,... settimane fa, l'hairstylist ha attaccato l'ex, sfogandosi su Instagram e spiegando che lei... “Verissimo”: gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 Oggi, 21 gennaio, si celebra la Giornata Mondiale dell'Abbraccio. Uno dei gesti più semplici e rappresentativi dell'affetto umano. Una ricorrenza che nasce dall'idea di un ...ROMA - Oltre il contratto c’è di più. Nicolò Zaniolo andrà via non solo perché la Roma, prima con Fienga e Petrachi e adesso con Tiago Pinto, non gli ha rinnovato, e non gli rinnova, il contratto. I d ...