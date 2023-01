“Vergognoso” | Juventus | lo sfogo del grande ex sulla sentenza

AreaNapoli.it

Il grande ex della, Alessio Tacchinardi, intervenuto all' Agi appare visibilmente scandalizzato per la ... 'E'quello che fanno fatto alla Juve, anche perché vorrei vedere che carte ...... quella grigiorossa della Cremonese, quella bianconera dellae quella blucerchiata della ...Ma in questo clima d'affetto incondizionato per l'ex numero 9 ha trovato spazio anche un... Vessicchio è una furia: 'Vergognosa e ingiusta esecuzione sulla Juventus. Una persecuzione...' Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha attaccato il mondo della informazione: 'Fa schifo'.