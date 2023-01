leggo.it

I poliziotti del Commissariato Porta Ticinese sono, quindi, intervenuti per bloccare i due spacciatori e recuperare il tubo tra le auto all'interno del quale sono state rinvenute 48 dosi di...Nel corso delle indagini sono stati eseguiti tre arresti in flagranza di reato e sequestrati 30 grammi di, 300 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish, più la somma complessiva di circa ... Vendevano cocaina nascosta in un tubo tra le auto parcheggiate: arrestati due marocchini Due pusher marocchini, di 20 e 26 anni, con la droga nascosta in un tubo tra le auto parcheggiate, sono stati arrestati dalla polizia, ieri sera a Milano, in un'operazione contro lo ...In carcere un 26enne con precedenti. Gli scambi nei parchi cittadini e nei pressi del centro. Gli appostamenti dei poliziotti hanno consentito di ricostruire la sua rete di clienti, spesso giovanissim ...