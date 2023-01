Varese | camion dei rifiuti sfonda le recinzioni e resta in bilico su un ponte del fiume Olona

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le quattro ruote anteriori sospese nel vuoto, le altre quattro posteriori aggrappate all’asfalto. Unper la raccolta didella ditta Sieco (Servizi Intercomunale Ecologici) è inda questa mattina, 21 gennaio, su undel, nel Comune di Castellanza, in provincia di. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: il mezzo pesante hato la recinsione di un viadotto, nei pressi di un parcheggio in via dei Mulini. Sul posto, dalle 10, i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per recuperare il mezzo grazie all’intervento di tre squadre di Milano e. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel comune di Castellanza tra le 10 e le 11 in un parcheggio in via dei mulini sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco di Milano eper unper la raccolta di rifiuti ditta Sieco (Servizi Intercomunale Ecologici) in bilico su un ponte sull'Olona. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro per il recupero del mezzo.Temendo di finire nel fiume con tutto ill'autista, un uomo di 50 anni, ha aperto la ... tra cui anche due autogru da Milano eUn camion è finito in bilico su un ponte di Castellanza (Varese): i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di recuperarlo ...