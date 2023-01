leggo.it

in questo momento si trova a Breuil in Cervinia per il compleanno dell'amica Alessandra Osio . In uno degli ultimi post che l' influencer ha postato un video sulla neve in cui si ...Marina Di Guardo è la mamma di Chiarae delle sorellee Francesca , come le sue figlie è anche lei molto social . La scrittrice infatti, si diverte molto a postare video e foto insieme ai nipotini oppure immagini che ... Valentina Ferragni cade sulla neve, ma gli utenti non le credono: «Fatto apposta». La sua risposta è epica Valentina Ferragni in questo momento si trova a Breuil in Cervinia per il compleanno dell'amica Alessandra Osio. In uno degli ultimi post che l'influencer ha postato un video ...Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e delle sorelle Valentina e Francesca, come le sue figlie è anche lei molto social. La scrittrice infatti, si diverte molto a ...