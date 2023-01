Uto Ughi contro i Maneskin | una doppia occasione sprecata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Una domanda, nelle ultime ore, sorge spontanea: a quale cultura fa riferimento Utoquando afferma che i Måneskin sono un’offesa alla cultura e all’arte? A quella alta, accademica, salottiera e abbottonata che da decenni abita i suoi concerti? A quella entusiasta, sboccata, irriverente e appassionata dei grandi raduni pop/rock? O ancora quella intima, ritirata, un po’ snob e concentrata dei jazz club? Per non proseguire ancora oltre e dirla con Timothy Leary, a quale reality-tunnel fa riferimento Uto? Una domanda che dovrebbe sorgere spontanea a chi, come il sottoscritto, dà ormai per acquisito che le culture siano molteplici, variegate, che ognuno viva all’intero di un proprio reality-tunnel che però, per non alimentare false credenze e inutili convinzioni, di tanto in tanto farebbe meglio ad abbandonare. In Italia invece i reality-tunnel ...