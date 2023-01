Usate il voto disgiunto L' appello di D' Amato agli elettori M5s

Corriere Roma

... la resa dei conti si sposta al 26 febbraio: compromesso sulonline solo per motivi di salute ... meno liberal e più lotta di classe Una delle parole piùe abusate nel dibattito a sinistra, è ......entro il 2035 lo stop ('complete planned phase out') per le fonti di energia fossilenel ... Il testo è ancora in fase di negoziato, in vista delin commissione del 9 febbraio. continua " in ... Elezioni Regionali, in vista del voto i partiti scelgono «l'usato sicuro» La maggior parte dei candidati è in politica anche da oltre vent’anni FdI e FI pescano nell’era Storace, il Pd punta sui fedelissimi di Zingaretti ...