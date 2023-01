Usa | afroamericano morto dopo arresto | licenziati cinque agenti

Agenzia ANSA

Tire Nichols, 29 anni, è stato fermato lo scorso 7 gennaio ed è morto tre giorni dopo. Le responsabilità di Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. e Justin Smith sono al vaglio. Cinque agenti del dipartimento di polizia di Memphis sono stati licenziati per "uso eccessivo della forza, mancato intervento e omissione di soccorso" dopo l'arresto di Tire Nichols, che è poi morto in ospedale.