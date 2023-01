“Uomo libero | statista innamorato dell’Italia” Così Berlusconi ricorda Craxi

ilGiornale.it

Barriera Nizza , presente sul posto edal servizio notava la scena e si metteva all'inseguimento dell', che riusciva a raggiungere e fermare mentre stava per entrare all'interno di uno ...del jazz, contribuì a portare in Italia, a Torino alcuni tra i più grandi nomi del jazz. Dallo ... Ingresso. redazione Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero ... “Uomo libero, statista innamorato dell'Italia”. Così Berlusconi ricorda ... Nel 23esimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, Silvio Berlusconi ha affidato a una lettera il suo ricordo ...Rosa Leona, ex compagna di Andrea Bonafede, geometra che ha donato la propria identità al boss Matteo Messina Denaro non condanna l'uomo e spiazza tutti con una frase qualunquista ...