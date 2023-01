Uomini e Donne | le anticipazioni della registrazione del 20 gennaio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Andiamo a scoprire ledel 20di: scoppia il caos in studio e volano schiaffi. L'articolo proviene da Novella 2000.

Witty TV

Ho chiesto pertanto grossi sacrifici ai miei agenti,della Polizia di Stato impegnati h24 in servizi altamente specializzati anche su auto e moto civetta a fianco delle intramontabili ...Uno schiaffo a Biagio nelle prossime puntate di: lo vedremo o scatterà la ... Venerdì 20 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Qualche lettrice mi chiede: come vivono le donne nell'emirato Ho passato dieci giorni a Doha, ma fatico a rispondere. Perché a un primo sguardo il Qatar pare un Paese quasi senza donne ...Andiamo a scoprire le anticipazioni della registrazione del 20 gennaio di Uomini e Donne: scoppia il caos in studio e volano schiaffi.