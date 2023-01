Università | Green economy e Digital humanities | le nuove sfide del Suor Orsola Benincasa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Il lavoro eccellente svolto negli ultimi tre anni dall’dimostra che l’emergenza Covid-19 è stata certamente drammatica ma si è rivelata indirettamente anche un grande acceleratore di progresso e diopportunità perché ci ha obbligati a trovare rapidamentesoluzioni peresigenze ed in particolare in Italia il mondo dell’ha saputo dare una risposta pronta e adeguata”. Con queste parole il Ministro dell’e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha aperto la solenne cerimonia di inaugurazione del nuovo accademico dell’Ateneo napoletano, che si può rivedere online sul canale You Tube del(www.youtube.com/unisobna). “In questo ...