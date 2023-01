Ungheria | licenziati 170 ufficiali pro Nato

(Di sabato 21 gennaio 2023) La deputata ungherese ed ex sottosegretaria della difesa Ágnes Vadai, del partito di opposizione Dk, ha denunciato il licenziamento di 170dell’esercito da parte del ministro della Difesa del L'articolo proviene da il manifesto.

la Repubblica

BERLINO - L'sta divorziando dalla Nato A Budapest rimbalza da giorni l'indiscrezione che 170 generali ...risulta che 170 generali e ufficiali siano già stati convocati per essere". ......si riuniranno alle 10.30 per valutare quali e ad altri accorgimenti - oltre a quelli già... Germania e) che prenderanno parte alla celebrazione e dal numero dei fedeli attesi. LE ... Ungheria, cacciati 170 ufficiali "poco fedeli" a Orbán. E nuovo blocco agli aiuti Ue all'Ucraina Il governo ha appena varato una legge che consente al ministero di cacciare militari che abbiano raggiunto i 45 anni di età. E l'ha subito messa in ...