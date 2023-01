Ungheria | “cacciati 170 ufficiali pro-Nato” L' ex sottosegretaria Vadai | “Orban vuole lealtà dai militari”

la Repubblica

Almeno 170 ufficiali e generali ungheresi pro - Nato "" dalle forze armate. E' la denuncia di Ágnes Vadai, ex sottosegretaria della Difesa di Budapest ed esponente del partito di opposizione Dk, rilanciata dai media ungheresi nelle ultime ore. Le ...BERLINO - L'sta divorziando dalla Nato A Budapest rimbalza da giorni l'indiscrezione che 170 generali e ufficiali magiari sarebbero statidalle forze armate. La notizia - bomba, rilanciata dal ... Ungheria, cacciati 170 ufficiali "poco fedeli" a Orbán. E nuovo blocco agli aiuti Ue all'Ucraina Almeno 170 ufficiali e generali ungheresi pro-Nato "cacciati" dalle forze armate. E' la denuncia di Ágnes Vadai, ex sottosegretaria della Difesa di Budapest ed esponente del partito di opposizione Dk, ...Per Ágnes Vadai, ex sottosegretaria della Difesa di Budapest ed esponente del partito Dk, il presidente Viktor Orban vuole garantirsi la lealtà dei militari Almeno 170 ufficiali e generali ungheresi p ...