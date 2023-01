Una rivista e una serie tv Così l’intelligence russa si rifà il look

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lo Služba vnešnej razvedki (Svr), cioè l’agenzia di intelligence per l’estero della Federazione, ha deciso di seguire le orme dei servizi occidentali. Questi ultimi, con una guerra fredda che sta diventando calda con l’invasione dell’Ucraina, sono diventati “pubblici”. Ne è dimostrazione il flusso di informazioni diffuse dagli Stati Uniti e dal Regno Unito prima del 24 febbraio mettendo in guardia da attacchi false-flag che il Cremlino avrebbe usato per giustificare l’invasione: un “successo”, l’ha definito Leon Panetta, ex capo della Cia e del Pentagono, in una recente intervista rilasciata a Formiche.net. Anche la grande condivisione di informazioni tra Ucraina, Stati Uniti, alleati e partner e il ruolo pubblico dei vertici delle agenzie (la Cia ha da poco lanciato un podcast) fotografano efficacemente questa situazione.ha fatto anche ...

ytali.

... a favore di Miller, il quale si è subito messo al lavoro suserie prequel, Crystal Lake , ... Venerdì 13 - I primi dettagli del reboot Bloody Disgusting -specializzata in cinema horror - ...... per la donna un drink e per l'uomo due drink divisi ai pasti rappresentanoquantità a basso ...l'alcol faccia diventare il cervello più piccola è sostenuta in uno studio pubblicato sulla... ytali. - ytali. Una rivista, una comunità L'Alpine si presenterà nella nuova stagione con una line up rivista per metà che potrà contare sulla permanenza di Esteban Ocon, oramai una certezza all'interno del team di Enstone, e la new entry Pie ...La trovata del matrimonio - "una pagliacciata" per molti - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E quello della popolarità dei Maneskin, ...