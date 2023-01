Una famiglia radicale Il ritratto di Franco Roccella scritto da sua figlia Eugenia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Chi fa il mestiere di storico sa che esistono uomini la cui importanza non è possibile rintracciare in nessun archivio, in nessun documento, eè uno di questi. Ha lasciato pochissimi scritti, non ha mai raccolto i suoi discorsi e interventi. Chi cerca negli archivi di quella che più di ogni altra è stata la sua creatura, l’Ugi, resta sorpreso da quanto poco si trovi di lui e su di lui. Eppure se si parla con i protagonisti di quella stagione, persone di diverse generazioni, tutte riconoscono il proprio debito, dichiarano di essere state segnate dall’incontro con, testimoniano come di quella esperienza lui fosse l’anima. È stata forse proprio la forza strabordante della sua intelligenza che gli ha impedito di fissare in qualche pagina quello che ha prodotto culturalmente e politicamente; è stata forse proprio un’eccessiva vivacità ...

La Stampa

Rea piange 'perdita importante per tutta la nostra comunità professionale, oltre che per lae per i suoi cari. Un evento sentinella che mi sono decisa a rendere pubblico - precisa - ...... la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati", ha twittato Aldrin postandofoto con la sposa che ... Nel 1971, lasciò l'agenzia per dedicarsi ad altri interessi e alla suaUn evento di carattere solidale Adotta una Pigotta® organizzato al Lanificio Leo di Soveria Mannelli insieme al Comitato Unicef Catanzaro ...Una bambina di otto anni ha rifiutato l'eredità di 60 milioni di dollari in diamanti per diventare suora. Devanshi Sanghvi avrebbe dovuto ereditare l'impero della Sanghvi and ...