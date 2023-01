“Una botta e via? Può essere!” | Oriana sente Daniele parlare del loro rapporto al GF Vip – VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023)Dal Moro si è confrontato con Luca Onestini (incalzato dalle sue domande) ignaro cheMarzoli ascoltasse tutta laconversazione dietro la porta.delflirt: “Una? Può” Dopo le parole di Antonella Fiordelisi (che senza freni ha svelato cosa avrebbero fatto Antonino e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Oriana sente Daniele parlare del loro flirt: "e via Può essere!" Dopo le parole di Antonella Fiordelisi ( che senza freni ha svelato cosa avrebbero fatto Antonino e Oriana sotto le coperte)...... presidente della Salernitana, torna così sull'esonero di Nicola, con successivo dietrofront che ha portato al reintegro dell'allenatore granata: "Dopo quellaera giusto pensare a... "Una botta e via Può essere!", Oriana sente Daniele parlare del loro flirt Parliamo a caldo dopo una sentenza di penalizzazione di 15 punti che chiaramente destabilizza il mondo Juve perché si tratta di qualcosa di incredibile e pure oltre quello che aveva chiesto ..."Una botta e via Può essere!", Oriana Marzoli sente Daniele Dal Moro parlare del loro rapporto al Grande Fratello Vip, il video.