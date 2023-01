Un Ufo nei cieli della Turchia? Allarme e paura | poi si scopre che è una “nuvola lenticolare” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tante le telefonate ai centralini, migliaia le visualizzazioni sui social per quello che a tutti, inizialmente, era sembrato un enorme Ufo in volo sui, nei pressi di Bursa, nella parte nord-occidentale, alle pendici del Monte Uluda?. Una zona montuosa e dalla morfologia particolare nella quale ieri è apparsa unagigamtesca dal colore marrone, con vortici interni e la sensazione che si spostasse velocemente, proprio come un Ufo. Ben presto però si è capito che si trattava di un fenomeno naturale, per quanto curioso e spettacolare come pochi. Inl’Ufo crea, ma è una “Dopo qualche ora si è scoperto che quella macchia scura era una rara formazione di nuvole, definita dagli ...