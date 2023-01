Un tribunale speciale per i crimini di guerra della Russia L’Italia c’è

Leggi su formiche

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella giornata di venerdì, mentre i ministriDifesa alleati (compresono Guido Crosetto) erano riuniti in Germania per fare il punto sugli armamenti da inviare a Kiev, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba. Tajani, che è anche vicepresidente del Consiglio dei ministri, ha ribadito il “pieno sostengo italiano” all’Ucraina verso una “pace giusta”, come si legge in un tweet del ministro. Come spesso accade, qualche dettaglio in più arriva dalla parte ucraina. “Antonio Tajani e io abbiamo discusso del prossimo pacchetto italiano di aiuti alla difesa”, ha spiegato Kuleba. “Ho accolto con favore la decisione deldi unirsi al gruppo rispetto per l’istituzione di unper il crimine di ...