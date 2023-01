Un mini-cervello per la diagnosi precoce del Parkinson

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Entro il 2026 potremmo essere in grado di individuaremente il morbo disulla base di uno studio personalizzato del sonno. E questo grazie a NAP, l’innovativo progetto di ricerca coordinato dall’Università di Pisa e il cui inizio è fissato il 1° marzo 2023. Finanziato con tre milioni di euro dal programma per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea “Horizon Europe” – di cui 800.000 destinati all’Ateneo pisano -, il progetto NAP ha come obiettivo quello di utilizzare, per la prima volta in questo particolare campo di indagine, degli organoidi cerebrali, ossia dei modelli cellulari tridimensionali avanzati delumano. “Riuscire ad individuare per tempo il morbo di, anche prima che inizino i tremori tipici, è fondamentale per controllare la malattia, gestirne l’evoluzione e ...