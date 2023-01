Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) 1959: Nasce a Crema Giacomo Ferri. Nele con ilha fatto praticamente tutto: dapprima la trafila nelle giovanili, poi alcune stagioni in prima squadra meritandosi pubblici complimenti di avversari quali Platini e Maradona e sempre trascinando la gente granata con il suo spirito indomito. Terminata la carriera ha conquistato da allenatore uno scudetto con i Giovanissimi del, ha allenato la Primavera e per qualche partita anche la prima squadra. Con il presidente Cairo ha avuto la possibilità di offrire il suo contributo alla causa granata anche come dirigente, nelle vesti di team manager, fino alla stagione 2015-2016. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.