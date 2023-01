“Un cog*** | un buffone” Antonino boom | le pesanti parole non sfuggono al microfono del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ormai è evidente a tutti: traSpinalbese e Luca Onestini non scorre buon sangue. Appena rientrato nella casa dopo essersi sottoposto a un piccolo intervento, l’hair stylist ha commentato i comportamenti di alcuni dei suoi compagni di viaggio e tra loro c’è proprio Onestini. Spinalbese ha avuto da ridire per il comportamento con Nikita Pelizon: “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco”.che non sono piaciute sia all’interno della casa a Luca Onestini che all’esterno del GF Vip perché il fratello del modello, Gianmarco, che ha risposto a tono a Spinalbese sui social: “Ad offendere sono capaci tutti caro ...