Un atleta mentale si dedica assiduamente alle gare di memoria | quasi una nicchia in cui si rifugia dal presente Finché dal passato riemerge la sorella di un amico scomparso e i ricordi non sono più così graditi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Silvia Bottani ci avverte subito nel suo Un altro finale per la nostra storia (SEM), con i due eserghi in apertura del suo nuovo romanzo. Un altro finale per la nostra storia tratta di, dei, del modo in cui ricostruiamo il nostroe raccontiamo la nostra vita. A condurci in questo affascinante viaggio è Mauro Massari, l’io narrante del libro, un quarantacinquenne che con lasi guadagna da vivere. È infatti un esperto di mnemotecnica, uno di quegli atleti della mente che partecipano ainternazionali che sembrano un raduno di geni a noi mortali che ci dimentichiamo persino il pin del Bancomat. Un altro finale per la nostra storia, di Silvia Bottani, Sem, 192 pagg, 18 €. Mauro è separato, ha una figlia quattordicenne, Martina, e ha scelto di vivere un’esistenza con ...