(Di sabato 21 gennaio 2023) Il filosofo: «I nonni non possono sostituire i genitori, anche se il mito del denaro ce lo fa credere. Facciamo l’elogio della terza età, ma gli anziani non sono mai stati tanto disprezzati”

La Stampa

"Non vedo ragioni di giubilo", dice a La Stampa il professor, filosofo e psicanalista. Bene o male che ci faccia, brutto o bello che sia, questo è il fatto: l'umanità non gattona, ...La giuria, presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, con segretario Andrea Kerbaker, è composta da Marco Amerighi, Rosellina Archinto, Eva Cantarella, Elio Franzini,, Davide Mosca, ... Umberto Galimberti: “Invecchiare è un disastro” E' Marco Missiroli con 'Avere tutto' (Einaudi) il vincitore del Premio Bagutta 2023 che, come da tradizione inaugura la stagione dei riconoscimenti letterari. (ANSA) ...Lo scrittore vince con «Avere tutto», romanzo edito da Einaudi. Il riconoscimento per l’opera prima ad Andrea De Spirt, autore di «Ogni creatura è un’isola» (il Saggiatore) ...